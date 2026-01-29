Фонд развития территорий помог сдать в эксплуатацию три омских долгостроя

Правительство РФ сообщает о ходе решения проблемы обманутых дольщиков.

Пресс-служба губернатора и правительства Омской области

За год в РФ сданы 12 долгостроев при помощи федерального Фонда развития территорий, четыре из них расположены в Сибирском Федеральном округе, три – в Омской области и один в Новосибирске. «Коммерсант» пишет, ссылаясь на сообщения правительства РФ о ходе решения проблемы обманутых дольщиков.

- В их числе два дома на ул. Перелета, предназначенных для 472 дольщиков. Кроме того, достроен дом на ул. Яковлева для 220 дольщиков, - передает издание.

Тем временем министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко сообщает у себя в телеграм-канале, что брошенных долгостроев, которые портили облик нашего города, становится все меньше.

- Продолжаю встречаться с гражданами на личных приёмах. Актуальная тема – восстановление прав обманутых дольщиков. Люди видят, что в регионе ведется активная работа в этом направлении, поэтому уточняют сроки получения жилья или выплат, - отметил Рашко. - Есть «дорожная карта», и мы по ней планомерно движемся.

Так в 2023 году восстановили права 116 граждан, в 2024 году – 506, в 2025 году – 809 граждан.