Зубные протезы, очки и обувь: омичам вернули почти 500 забытых в поездах вещей

Всего за год железнодорожники приняли на хранение 972 предмета.

Ангелина Шмакова / Omskinform.ru

Работники Западно-Сибирской железной дороги помогли пассажирам вернуть около 500 вещей с начала 2025 года. Как сообщается, в поездах дальнего следования и на вокзале люди оставляют одежду, обувь, очки и аксессуары для телефонов.

- В числе необычных вещей – зубные протезы, - отметили в РЖД.

Кстати, потерь в 2025 году больше в два раза, чем в предыдущий, 2024 год. Всего за год на хранение приняли 972 предмета. Вещи могут храниться от полугода до трех лет.

- В зависимости от того, где пассажиры их оставили - в поезде, камере хранения или в здании вокзала, - предупреждают железнодорожники.

Чтобы найти вещь, забытую в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» или позвонить по телефону 8-800-775-00-00, а также можно обратиться сотрудникам ж/д вокзала или в транспортную полицию.