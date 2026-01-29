Эксперты сообщили о росте личных банкротств в Омской области

На 30% выросло число число банкротств среди физлиц и ИП.

В 2025 году банкротами в судебном порядке признаны 568 тыс. россиян, в том числе 9 688 омичей и это на 31,5% больше показателей предыдущего года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику, опубликованную на портале «Федресурс».

- В то же время конкурсное производство было открыто в отношении 57 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств: это на 13,6% меньше по сравнению с 2024 годом, - сообщает издание.

Названы и сферы деятельности, где чаще всего банкротятся - это торговля, строительство и обрабатывающее производство.

Добавим, что инициаторами судебного банкротства почти всегда выступают сами граждане - 97,3% дел. Кредиторы подают заявления о несостоятельности граждан-должников только в 2,1% случаев, а ФНС - в 0,6%.