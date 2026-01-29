Омск-Информ
Общество

Капитан омского «Авангарда» пригласил на каток авторов новогодних писем

У СКК им. Блинова Дамир Шарипзянов встретился с болельщиками и потренировался на морозе.

Капитан омской хоккейной команды «Авангард» Дамир Шарипзянов провел встречу с омичами-авторами новогодних писем. Перед праздниками он в своем телеграм-канале «Батя с клюшкой» запустил такую акцию. Все  письма он прочитал и пригласил авторов на открытый лед нового катка, чтобы познакомиться и вместе провести время.

- Вспоминаю детство, когда катался после школы, - отметил атмосферу у СКК им. Блинова Шарипзянов

Добавим, что телеграм-канал «Батя с клюшкой» Шарипзянов запустил в августе 2025 года. Капитан омских «ястребов» рассказывает про хоккей, тренировки и жизнь вне арены. На канал подписаны свыше 11 тысяч человек.

