·Общество

В Омске конец января порадует мягкой зимой и южными ветрами

Потепление прогнозируют синоптики и гололед.

Сегодня, 29 января, в Омской области по прогнозам синоптиков будет морозный и пасмурный день. Однако термометры покажут невысокие температуры. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о – 8… – 13 градусах, ветер юго-западный 7-12 м/с, на дорогах гололедица.

В последующие сутки потеплеет до – 4, конец января порадует мягкой зимой. Ветер будет южного направления 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать, ожидается небольшой снег.

