Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичам назвали адреса, где сегодня начали чинить тепловые сети

Работы начались во всех округах.

В «Тепловой компании» рассказали, какие аварии устраняли сегодня. Сотрудники компании работали во всех округах.

Место повреждения искали по адресу 9-я Ленинская, 1, в Ленинском округе. Специалисты занимаются земляными работами.

В Советском округе (проспект Мира, 98) также ищут повреждение. К сварочным работам приступят после того, как порыв найдут.

В Центральном округе рабочие устраняют порыв по адресу Тимуровский проезд, 3. В «Тепловой компании» обещают, что скоро там включат отопление.

·Общество

Омичам назвали адреса, где сегодня начали чинить тепловые сети

Работы начались во всех округах.

В «Тепловой компании» рассказали, какие аварии устраняли сегодня. Сотрудники компании работали во всех округах.

Место повреждения искали по адресу 9-я Ленинская, 1, в Ленинском округе. Специалисты занимаются земляными работами.

В Советском округе (проспект Мира, 98) также ищут повреждение. К сварочным работам приступят после того, как порыв найдут.

В Центральном округе рабочие устраняют порыв по адресу Тимуровский проезд, 3. В «Тепловой компании» обещают, что скоро там включат отопление.