·Происшествия

Житель Омской области забил приятеля табуретом

К преступлению привела ссора.

В одном из частных домов в Таре Омской области произошло убийство. Жертвой стал 56-летний мужчина.

Как сообщает следственный комитет, вечером 26 января мужчина поссорился с 41-летним знакомым. В результате приятель избил его табуретом по голове.

Причина конфликта пока неизвестна. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Известно, что он ранее уже был судим.

