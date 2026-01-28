В Омске главы округов лично контролируют ремонт теплосетей и работу ресурсников

Коммунальщики говорят о том, что наступившее потепление позволит ускорить восстановительные работы

Фото: АО «Тепловая компания»

Руководители административных округов Омска по поручению губернатора Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста контролируют устранение аварий на теплосетях, взаимодействуют с энергетиками и управляющими компаниями и работают напрямую с жителями.

Глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев отметил, что обеспечение стабильного теплоснабжения остается одной из ключевых задач в зимний период. По его словам, специалисты администрации ежедневно контролируют работу диспетчерских служб, параметры подачи тепла и ход устранения неполадок на сетях.

– После аварии на сетях «Тепловой компании» мы совместно с ресурсниками и управляющими организациями организовали ремонт и дополнительную регулировку систем, что позволило восстановить нормативную температуру в квартирах, – сообщил Мендубаев.

В Ленинском округе глава администрации Николай Хроленко провел выездные встречи с жителями домов, где произошло временное отключение тепла и горячей воды. Он подчеркнул, что администрация округа держит ситуацию на постоянном контроле, оказывает содействие энергетикам и при необходимости привлекает социальных партнеров.

В АО «Тепловая компания» поясняют, что в зимний период нагрузка на сети возрастает, однако аварийные бригады работают во всех округах города и стараются максимально оперативно завершать ремонты. Ожидается, что потепление позволит существенно ускорить выполнение восстановительных работ и стабилизировать ситуацию.