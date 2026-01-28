Омск-Информ
·Общество

На детей и беременных женщин в Омской области потратили почти 145 миллионов

Эти деньги выделяли по родовым сертификатам в рамках обязательного медицинского страхования.

По данным Социального фонда, в 2025 году больницы Омской области получили 145 млн рублей за медпомощь младенцам и беременным женщинам. Выплаты перечислили за 11,5 тысячи женщин и 13 тысяч новорожденных.

Отметим, что на одного ребенка выделяют 12 тысяч рублей. Эта сумма покрывает расходы на диагностику, лечение, психологическое сопровождение и наблюдение за состоянием здоровья матери и новорожденного.

