Омичи стали чаще банкротиться

Это касается физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

omskinform.ru

За 2025 год в Омской области банкротами стали 9 688 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным портала «Федресурс», это на 31,1 % больше, чем годом ранее (7 388).

Также в прошлом году обанкротились 57 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 13,6 % меньше предыдущего года (66).

Выросло в регионе число внесудебных банкротств. В 2025 году зарегистрировано 2 086 случаев, тогда как в 2024 году их было только 1 728.