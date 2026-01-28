Омск-Информ
·Общество

В Омской области простятся с солдатом, погибшим на СВО больше года назад

Ему было 33 года.

В минувший понедельник в селе Качуково Знаменского района Омской области состоялось прощание с погибшим военнослужащим. В последний путь проводили Алексея Можаева.

Как сообщили в районной администрации, Алексей Можаев родился 14 июня 1991 года. Погиб 1 октября 2024 года.

