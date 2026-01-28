Омские производители делали молоко из воздуха

В Россельхознадзоре считают, что предприниматели использовали непроверенное сырье.

Фото создано при помощи ИИ

С 12 по 23 января специалисты Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта выявили нарушения у 13 производителей молочных продуктов в Омской области. Во всех случаях производителям не хватало сырья для заявленных объемов производства.

ООО «ТД «Гермес» из Кормиловского района из 23 тонн сырого молока произвело 45 тонн сливочного масла, сметаны, творога, кефира, ряженки и т.д. Индивидуальному предпринимателю Голованову С.Л. из Марьяновского района недоставало от 3 до 7,6 тонны молока. У индивидуального предпринимателя Чернова И.С. (Москаленский район) не было необходимых 3,2–10,8 тонны молока.

– Данные факты указывают на использование не отраженного в учете сырья либо внесение недостоверных сведений в производственные документы. Продукция могла быть изготовлена из сырья неизвестного происхождения и является потенциально опасной, – сообщили в ведомстве.

Всем производителям отправили предостережения о недопустимости нарушений. Документы на продукцию аннулировали.