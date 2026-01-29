Телефонное мошенничество: как его распознать и не стать жертвой

Принцип «доверяй, но проверяй» уже не актуален. Теперь обеспечить безопасность может только нулевое доверие.

По данным омской полиции, в прошлом году от действий телефонных мошенников пострадали почти 4,9 тыс. омичей. Это на 16 % меньше, чем в 2024-м, но все равно цифра внушительная. Впечатляет и общая сумма нанесенного ущерба – 1,65 млрд рублей.

В случаях когда дело доходило до осуществленного перевода денег на счета аферистов, жертвы теряли в среднем от одного до полутора миллионов рублей. Были и особо резонансные случаи. Так, 73-летняя жительница Кировского округа Омска перевела мошенникам 4,5 млн рублей, а также передала им золотые слитки и монеты на сумму свыше 70 млн рублей, чем «прославилась» на всю страну.

Каким образом люди отдают баснословные суммы, рассказали эксперты «Омск-информа».

Многоступенчатые схемы

Сотрудники полиции отмечают новые тенденции, которые используются в мошеннических схемах. Еще пару-тройку лет назад ущерб в 100 тыс. рублей считался значительным, и, получив такую сумму, злоумышленники, как правило, прекращали контакт с жертвой. Теперь же они ведут ее до конца, иногда не только финансового. Для этого отработанные злоумышленниками схемы усложняются, становятся многоступенчатыми. Подробнее об этом рассказал заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль:

– Сначала жертве может позвонить «курьер» известного маркетплейса и сообщить, что везет кем-то уже оплаченную посылку. Для этого ему нужен код, который придет получателю в сообщении от транспортной компании. В свою очередь получатель должен сообщить код «курьеру», и тогда последний сможет забрать посылку с некоего склада. Активные заказы на маркетплейсах сегодня есть у многих, и просьба назвать код не вызывает особых подозрений. На самом же деле мошенники просто используют бренд известных компаний для обмана. Зная Ф.И.О. и номер мобильного телефона жертвы, они открывают по этим данным личный кабинет в службе доставки или онлайн-магазине, а код подтверждения регистрации приходит на обозначенный номер в виде СМС-сообщения. В случае если у человека уже был личный кабинет в онлайн-магазине или сервисе, ему придет код для смены пароля. Для мошенников важно, чтобы жертва в любом случае продиктовала им содержимое эсэмэски.

Получив полный доступ к личному кабинету в онлайн-магазине, ничего серьезного сделать с этим аферисты, как правило, не могут, но и изначальная цель у них была совсем другая, объясняет представитель полиции.

– Здесь начинается второй этап развода: жертве звонит уже совсем другой человек и под видом сотрудника полиции, ФСБ или военной прокуратуры сообщает, что на самом деле код был не от личного кабинета магазина, а от аккаунта на «Госуслугах», – говорит Анатолий Гиль. – Мошенники напоминают, что с помощью «Госуслуг» теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами, например, взять микрокредит, подписать документы на недвижимость и так далее. Человека убеждают, что от его имени производятся банковские операции, и, чтобы не потерять все деньги, их нужно срочно перевести на специальный «безопасный счет» или отдать наличными в руки специальных курьеров, которых пришлют правоохранители.

Для подчеркивания угрозы и создания настоящей паники злоумышленники могут также заявить, что от имени жертвы кредит уже оформлен, а деньги частично или полностью переведены на Украину. На человека якобы уже заведено уголовное дело о госизмене, и, чтобы не сесть в тюрьму, он должен теперь выполнять любые инструкции, поступающие по телефону.

– Так начинаются следующие этапы развода, в ходе которых пострадавшего вынуждают не просто перевести имеющиеся деньги на счета так называемых дропперов, но и оформить кредиты, объясняя это необходимостью вычислить «сотрудника банка», якобы укравшего персональные данные, – объясняет эксперт. – Порой дело доходит до требований совершить поджог или иное противоправное действие, что действительно может привести человека на скамью подсудимых. И в этом случае потеря денег станет для него наименьшим злом.

Фокусы с биометрией

Кроме лжекурьеров, омичам часто звонят фейковые представители телекоммуникационных компаний, продлевающие договоры на оказание услуг мобильной или стационарной связи (на самом деле договоры бессрочные); управдомы, устанавливающие новые домофоны; электрики и водопроводчики, желающие срочно и бесплатно заменить приборы учета. В последнее время участились случаи приглашений в поликлинику для прохождения бесплатного медобследования или выдачи полиса ОМС нового образца. Для начисления надбавок к пенсиям до сих пор могут позвонить из пенсионного фонда, хотя с 2023 года этими вопросами занимается Фонд социального страхования.

Всем этим доброжелателям нужны заветные цифры из СМС, которые они могут называть «номером электронного талончика», «номером электронной очереди», «номером доставки» или «номером отказа от доставки». Иногда, впрочем, напрямую просят номера СНИЛС, ИНН или даже серию и номер паспорта, завуалированно называя данные документа «личным идентификационным номером гражданина РФ».

– Бдительных граждан, не желающих диктовать коды и номера документов, мошенники просят подтвердить этот отказ голосом, – отмечает замначальника управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД. – Подобным же способом фейковые правоохранители могут попросить подтвердить номер паспорта. Все это делается для того, чтобы затем вывести человека из равновесия и вызвать у него панику. Дело в том, что сегодня многие наслышаны о биометрической идентификации, которая становится все более распространенной, но в деталях работы этой технологии мало кто разбирается. Страх перед малопонятной новинкой как раз и используется. Мошенники придумывают легенду, согласно которой записанный голос жертвы был использован для взлома аккаунта или оформления генеральной доверенности. Человек в состоянии стресса должен как можно быстрее броситься спасать свои накопления, на деле отдавая их злоумышленникам.

В полиции пояснили, что процедуры подтверждения номера паспорта голосом не существует, а запись такого подтверждения не может быть использована для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам или сервисам. В банках также уверяют, что запись слов «подтверждаю» или «да» никак не поможет злоумышленникам снять деньги с чужого счета при помощи биометрической идентификации.

А вот что действительно могут сделать мошенники, так это использовать биометрические данные для создания так называемых дипфейков – поддельных записей, созданных с помощью нейронных сетей. Зачастую «под прицелом» оказываются люди, занимающие ответственные посты в государственных или коммерческих структурах и имеющие широкий круг контактов. Злоумышленники собирают их фотографии и аудиозаписи голосов для создания фальшивых изображений и роликов с целью введения в заблуждение не только близких, но и многочисленных коллег и деловых партнеров.

Эксперты по кибербезопасности советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать доступ к камере и микрофону подозрительным сервисам, не подтверждать личность через видеозвонки, если вы сами их не инициировали. Также они напоминают, что государственные органы и крупные компании не запрашивают подтверждение личности по видеосвязи и не требуют подобных действий от клиентов.

Брать или не брать трубку?

Хотя многие схемы мошенничества давно раскрыты и описаны в интернете, люди все равно становятся жертвами киберпреступников. Основная причина кроется в приемах социальной инженерии: мошенники создают у жертвы чувство страха, заставляя думать, что она вот-вот потеряет деньги. Преступники применяют давление, угрозы, используют авторитет официальных служб и спецслужб, вынуждая жертву действовать импульсивно и необдуманно. В итоге даже технически подкованные, разбирающиеся в современных технологиях люди нередко теряются и совершают ошибки, о которых потом сожалеют.

Из-за распространенности телефонного мошенничества все больше абонентов принципиально отказываются отвечать на звонки с незнакомых номеров. Такой подход действительно повышает безопасность, однако не для всех он приемлем. Как быть тем, чья рабочая деятельность напрямую связана со звонками?

– Я всегда говорю: поможет только принцип нулевого доверия! – дал совет Анатолий Гиль. – Нельзя слепо доверять вообще никакой информации, полученной удаленным способом. Вам в мессенджере пишет давний знакомый и обращается с какой-то необычной просьбой – проверьте, а с тем ли человеком вы общаетесь. Возможно, аккаунт вашего знакомого в соцсети взломали, и теперь от его имени производится массовая рассылка. Не поленитесь и перезвоните знакомому. То же и со звонками. Звонят из Центробанка – это мошенники, ведь ЦБ с физическими лицами не работает. Звонят из коммерческого банка, но через мессенджер – это точно мошенники. Звонят из банка, как и положено, по мобильной связи – все равно лучше сбросьте входящий вызов и наберите официальный номер горячей линии.

В случае подозрительного звонка из полиции человек имеет полное право положить трубку. Настоящего сотрудника органов это не смутит, он найдет способ связаться, в том числе лично. А вот мошенники попытаются запретить это делать, запугивая действительными и мнимыми статьями Уголовного кодекса.

– Они всегда пытаются играть на наших с вами чувствах, торопить и заставлять переживать всеми доступными способами, – подчеркивает представитель УМВД. – Реальные сотрудники полиции не будут пытаться вами манипулировать. Именно моральное давление – одна из главных отличительных черт мошенника. Не поддавайтесь, при малейшем сомнении обсудите ситуацию с близкими, позвоните в полицию или в другие компетентные органы.

Как пользоваться современной связью, оставаясь в относительной безопасности? Топ-5 советов от эксперта выглядит так:

Будьте осторожны, если звонок поступает с неизвестного или международного номера телефона – это распространенный прием мошенников.

Прекращайте разговор, если собеседник пытается запугивать, требует немедленных действий и угрожает последствиями. Свяжитесь самостоятельно с организацией по официальному контактному номеру.

Договоритесь с близкими заранее о секретной фразе или пароле – это позволит распознать попытки мошенников выдавать себя за родственников.

Всегда внимательно изучайте полученные СМС-уведомления. Никогда не сообщайте посторонним лицам одноразовые коды подтверждения – такая информация предназначена только лично для вас.

Забодай пяточку

Жертвы телефонных аферистов часто рассказывают о том, что они столкнулись с неким мошенническим гипнозом, совершенно непреодолимым. Врач-психотерапевт, директор центра «Леге Артис» Марк Гринберг считает, что такого понятия не существует.

– Гипноза мошенников не существует, но существует технология, в криминальной среде известная под названием «Забодай пяточку», – рассказывает эксперт. – Суть этого тюремного развлечения заключается в том, что опытный циничный уголовник, не прибегая к прямому физическому насилию, путем ряда манипуляций заставляет «лоха» – как правило, человека только что с воли – совершить абсурдное и унизительное действие, а именно: встав на колени, бодать лбом голую пятку зэка. От начала разводки до результата проходит не более получаса. Забодавший пяточку становится готовым «шнырем» и в перспективе будет выполнять любые поручения и приказы.

Телефонные мошенники действуют схожим образом, поначалу предлагая своей жертве совершить простое и легко выполнимое действие. Продиктовать код из СМС или СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – это очень просто.

– При этом от тебя как минимум отстанет надоедливый позвонивший, а как максимум – ну чем черт не шутит! – придет кем-то уже оплаченная посылка, будет начислена игровая валюта на платформе Roblox или реальные рубли в честь праздника, предоставлена льгота, пересчитан в пользу увеличения трудовой стаж и так далее и тому подобное, – перечисляет распространенные «бонусы» мошенников Марк Гринберг. – Однако вместо них человека ждет последовательность шагов, градус сложности которых постепенно повышается. Вдруг оказывается, что надо спасать свои накопления и переводить деньги на некий «безопасный счет», брать кредиты, тайно фотографировать номера банковских карт своих родителей. Жертва легко встает на этот путь, ведь однажды исполнив первое требование мошенников, каждый следующий шаг уже легче оправдывать перед самим собой.

К тому же мошенники всегда настаивают на срочности действия, так что обдумывать свои поступки некогда. И так можно зайти очень далеко, в итоге обнаружив себя с канистрой бензина в руках на каком-нибудь инфраструктурном объекте.

– Считается, что к мошенническим схемам наименьшую устойчивость проявляют пожилые люди и дети. Первые плохо знакомы с современными технологиями и поэтому слепо верят «авторитетам». Вторые готовы на многое идти ради «спасения» своих родителей, которым грозит уголовное преследование за мифические преступления, – отмечает психотерапевт. – В итоге те и другие склонны к подчинению. Но, как ни странно, к этим двум категориям добавляются еще и люди, сами привыкшие командовать. Дело в том, у них есть внутренняя готовность принять модель «начальник – подчиненный». Поэтому-то мы регулярно видим сообщения о том, что какого-то достаточно высокопоставленного и грамотного руководителя развели на крупную сумму.

Самый действенный способ противостоять мошенникам – не разговаривать с ними. Просто запомните, что если какие-то замечательные люди изо всех сил стремятся причинить вам добро, причем как можно скорее, то почти наверняка вам пытаются втюхать что-то очень «левое». И не надо рассказывать мошенникам, почему именно вы им не верите. Если вы не профессиональный коммуникатор, то добром это не кончится. Тут работает правило: если ты продолжаешь оставаться со мной в контакте, значит я для тебя чем-то важен, а значит, внутренне ты все-таки готов подчиниться.

«Клади трубку», – говорится в социальной рекламе. Просто и эффективно. Действуйте так же, и вас никто не обманет.