Новый автобус в Омске отправили на ремонт из-за неисправной системы отопления

Пассажиры замерзли и пожаловались на транспорт в департамент.

Фото: vk.com/omskgolos

Сотрудники департамента транспорта проверили работоспособность систем отопления в омских автобусах, на которые жаловались пассажиры. Некоторым из автобусов понадобился ремонт, однако не всем.

Специалисты исправили недочеты в работе предпускового подогревателя двигателя ПАЗа с гаражным номером № 374. В автобусе заменили электронный блок управления котла подогрева.

Автобус НефАЗ, который ездил по маршруту № 45, отправили к дилеру для замены трех отопителей салона. Работы должны провести по гарантии.

В то же время в двух автобусах № 22 (марки «Волгобас») оказались исправны все отопители салонов.