Черепахи и рыбки из Омска путешествуют на поездах без хозяев

По данным РЖД, на поездах дальнего следования из Омска в прошлом году проехали более 7,5 тыс. животных. В большинстве случаев питомцы путешествовали с хозяевами, но около 1000 – без сопровождения.

Чаще всего омичи брали с собой собак и кошек. Однако среди пассажиров встречались также птицы, хомяки, черепахи и рыбки.

Отметим, что РЖД разрешает перевозку более 40 видов животных. Для этого при покупке билета нужно выбрать соответствующий вагон, отмеченный символом в виде лапки. При этом мелких животных можно провозить только в переносках, по размеру не превышающих ручную кладь.