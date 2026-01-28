В Омске вырос спрос на сверхъемкие пауэрбанки

Жители Омской области все чаще выбирают внешние аккумуляторы повышенной емкости. По итогам 2025 года продажи самых мощных пауэрбанков в розничной сети МегаФона и Yota заметно выросли.

Фото: пресс-служба МегаФона

Сибиряки, в том числе жители Омской области, стали активнее покупать пауэрбанки большой емкости. По итогам 2025 года в объединенной розничной сети МегаФона и Yota продажи устройств на 60 000 мАч увеличились на 52 %. Такие модели подходят для подзарядки не только смартфонов, но и ноутбуков. Спрос на аккумуляторы емкостью 30 000 мАч вырос на 51 %, на 40 000 мАч – на 34 %.

Самыми популярными по-прежнему остаются универсальные пауэрбанки на 10 000 мАч – на них пришлось 42 % всех продаж. Эти устройства компактны и позволяют несколько раз зарядить смартфон. Для сравнения: в 2024 году лидировали еще более компактные модели на 5 000 мАч.

Емкость внешнего аккумулятора, измеряемая в миллиампер-часах, определяет его энергетический потенциал и количество возможных циклов зарядки подключенных устройств. Именно этот параметр становится ключевым при выборе пауэрбанка.

– Пауэрбанки больше не воспринимаются как подстраховка до вечера, теперь это полноценные мобильные станции, необходимые для удаленной работы и длительных поездок, – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин. – Лидерами спроса в 2025 году стали устройства под нашей торговой маркой Stellarway – на них приходится 76 % продаж в категории внешних аккумуляторов. Мы расширили линейку бренда, добавив компактные пауэрбанки емкостью 20 000 и 30 000 мАч, способные заряжать как смартфоны, так и ноутбуки.

Рост интереса к средствам автономности традиционно пришелся на сезон отпусков. В 2025 году пик продаж зафиксирован в мае и летние месяцы. Самую высокую динамику показал Дагестан, где спрос вырос более чем вдвое. В числе лидеров также регионы Дальнего Востока, где необходимость оставаться на связи в длительных поездках особенно актуальна.

Тренд на мобильность затронул и другие категории электроники. Продажи полноразмерных беспроводных наушников за год увеличились почти в три раза, детские планшеты стали покупать на 28 % чаще. В последнем квартале 2025 года вырос спрос на портативные колонки, а в сегменте носимых устройств заметно увеличился интерес к детским часам, смарт-часам и фитнес-браслетам.