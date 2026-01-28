Омских водителей все-таки начнут штрафовать за парковку на газонах

Ответственность также предлагается ввести за отказ оплачивать платную стоянку и нарушение правил брендирования общественного транспорта.

Пресс-служба Омского горсовета

Блок вопросов, касающихся транспортной инфраструктуры, рассмотрели депутаты Омского городского совета (ОГС) 28 января на пленарном заседании, состоявшемся 28 января. Они касались, в частности, установления ответственности за нарушение цветовой гаммы транспортного средства (в сиcтеме общественного транспорта) и порядка размещения информационных материалов.

– На сегодняшний день мы видим, что у нас в городе есть автобусы белые, зеленые, желтые, красные и так далее. Мы хотим их цветовой стиль привести в единое нормативное состояние, а именно перекрасить все автобусы в оранжевый цвет. Внутреннее состояние автобусов на сегодняшний день также оставляет желать лучшего: объявления о маршруте следования и вариантах оплаты проезда наклеены какие попало, где попало и как попало. Должно быть единообразие, чтобы пассажир мог легко ориентироваться, даже пересаживаясь с одного вида транспорта на другой, – пояснил суть предложений председатель комитета ОГС по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

Ранее в департаменте транспорта администрации Омска уже анонсировали перекраску общественного транспорта в «фирменные» цвета. Предполагалось, что все автобусы в Омске станут оранжевыми, троллейбусы – зелеными, а трамваи – красными. Процесс брендирования был приостановлен в связи с отсутствием в бюджете города и бюджетах пассажирских предприятий средств на эти цели. По данным Юрия Арчибасова, который, кстати, сам является руководителем транспортной компании «Автобусы Омска», покраска автобуса большого класса в желаемый цвет обходится сегодня примерно в 120 тыс. рублей. И это при заказе покраски на заводе-изготовителе. По мнению депутата, форсировать брендирование пассажирского автопарка не стоит.

Фото: t.me/shelest_sn

– Однозначно должны быть оранжевыми новые автобусы 2026-го и последующих годов выпуска. Как быть со старыми транспортными единицами – будем обсуждать с компаниями-перевозчиками. Как вариант, будем закладывать расходы на перекраску при заключении брутто-контрактов. К системе договоров между городом и компаниями на выполнение перевозок с оплатой на основе оценки транспортной работы, выраженной в значениях пробега, мы как раз сейчас переходим, – отметил председатель профильного комитета ОГС.

Что ждет нарушителей муниципального «транспортного брендбука», пока неизвестно, а вот водителей, паркующих свои авто на газонах, планируется наказывать денежными штрафами.

– Не секрет, что множество водителей ни в чем себе не отказывают и запросто ставят свои автомобили на тротуарах и на газонах. Они наверняка понимают, что так делать нельзя, но легко идут на нарушения. На сегодняшний день даже в случае составления протокола нарушителей ждет всего лишь предупреждение, а эта мера совершенно не работает, – обозначил суть проблемы Арчибасов. – Наша задача – человека предупредить о том, что парковка на газоне повлечет за собой ответственность в денежном эквиваленте. Надеюсь, мера будет эффективной и наш с вами город станет чище.

omskinform.ru

Возможный размер штрафов за парковку на газонах депутаты ОГС пока не стали даже озвучивать, поскольку она должна быть обозначена в Кодексе Омской области об административных правонарушениях. С предложением о внесении в Кодекс соответствующих изменений городские депутаты обратились к региональному Законодательному собранию.

Аналогичная законодательная инициатива касается введения штрафов за отказ оплачивать платную парковку. Такие стоянки планируется оборудовать в центре Омска. Ранее члены созданной в ОГС рабочей группы по совершенствованию парковочных пространств говорили об улицах Фрунзе, Гагарина, Красный Путь, Маркса, Партизанской, Бударина и Маршала Жукова.

– Платные парковки будут размещаться только на муниципальной земле. О тарифах говорить пока рано, но, думаю, в Омске имеет смысл начать с минимума – 30–50 рублей за час стоянки. Платить можно будет через специальное мобильное приложение, которое сейчас разрабатывается. Заглянув в него, водитель сможет увидеть, на какой конкретно парковке в данный момент есть свободное место. Первые 15 минут стоянки – бесплатно, – рассказал о предложениях специальной рабочей группы Юрий Арчибасов. – Приехав в общественное место, человек должен иметь возможность спокойно припарковаться, сделать свои дела и уехать. На освободившееся место сможет заехать другая машина. А сейчас все места заняты автомобилями, которые оставляют иногда на весь день, а порой и не на одни сутки.

Депутат подчеркнул, что целью создания платных парковок является не извлечение прибыли, а повышение эффективности организации дорожного движения. По оценке, в Омске достаточно будет организовать порядка 10 тыс. мест на платных парковках. Первые такие паркинги должны появиться в городе уже в текущем году.