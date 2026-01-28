Шелест посетил центр военной подготовки «Опасный Бизнес»

Центр проводит занятия по тактической медицине, теории и практике ведения боя, изучению устройства и применения беспилотных летательных аппаратов.

Фото: пресс-служба Администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в центре военной подготовки «Опасный Бизнес», где ведется масштабная военно-патриотическая работа под руководством участника специальной военной операции Дмитрия Порплика с позывным Матрос. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

В центре проходят занятия по тактической медицине, теории и практике ведения боя, изучению устройства и применения беспилотных летательных аппаратов. Для практических тренировок оборудован небольшой полигон. Обучение проходят как гражданские лица, так и сотрудники силовых структур, в том числе в рамках подготовки к командировкам в зону СВО.

Сергей Шелест отметил высокий профессиональный уровень организации занятий и понятную подачу сложных, но жизненно важных навыков, которые в условиях боевых действий помогают сохранять жизни. По его словам, руководителю центра удалось не просто собрать команду единомышленников, а выстроить системную и эффективную работу.

Опыт, положенный в основу обучения, Дмитрий Порплик получил во время службы в Вооруженных силах России и выполнения боевых задач в районе Кременной в Луганской Народной Республике. После ранения в 2023 году он решил применить свои знания в мирной жизни и занялся развитием центра.

Мэр подчеркнул, что город готов рассмотреть возможные формы поддержки инициативы и содействовать дальнейшему развитию центра военной подготовки.