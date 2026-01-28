Незаслуженный отдых: омичам рассказали, как купить пенсию

Стаж и баллы для выхода на пенсию можно приобрести.

Freepik.com

Если к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, то их можно купить. В Отделении регионального Социального фонда «Омск-информу» рассказали подробности предложения и об омичах, которые уже приобрели эту услугу.

Привет зарплате в конвертах

Как пояснили в ведомстве, самой распространенной причиной нехватки коэффициентов или стажа является неофициальное трудоустройство. Такая ситуация нередко складывается у тех горожан, кто давно не работает, и у самозанятых. Этот недостаток можно компенсировать.

– В этих случаях граждане вправе «докупить» стаж и пенсионные коэффициенты, а правильнее сказать, сформировать их себе, вступив в добровольные отношения с Социальным фондом по уплате за себя добровольных страховых взносов, – отметили в СФР.

Именно так официально называется этот процесс. Чтобы стать его участником, необходимо подать заявление в Социальный фонд. Можно прийти в клиентскую службу, направить заказным письмом, подать заявление через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте СФР, а также через мобильное приложение ФНС России «Мой налог».

Чтобы получить год стажа, нужно полный год стоять на учете как плательщик добровольных взносов.

Тарифы и желание

У взносов есть минимальный и максимальный тарифы за год, которые рассчитываются исходя из федерального МРОТ.

В этом году минимальный размер оплаты труда составляет 71 525,52 рубля, максимальный – 572 204,16 руб. В год разрешается купить не больше 8,7 балла. В соцфонде дали полный расчет по суммам за 2006 год.

Минимальный взнос: 27 093 х 22% х 12 = 71 525,52 руб., что обеспечит величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) 1,09 балла.

Максимальный взнос: 8 х 27 093 х 22% х 12 = 572 204,16 руб., что обеспечит величину ИПК 8,72 балла.

– С какой периодичностью вы будете платить взносы, зависит только от вашего желания. Хотите – заплатите всю сумму разом, а хотите – платите частями, к примеру, помесячно. Главное, сделать это до 31 декабря текущего календарного года. Только тогда этот год зачтется в стаж, – отметили в СФР.

Добавим, что сведения о величине своего страхового стажа и количестве пенсионных коэффициентов можно узнать, заказав выписку из своего индивидуального лицевого счета на «Госуслугах».

Активно «докупают»

По данным Социального фонда, в Омской области такой возможностью воспользовались 6554 человека. Однако данный инструмент все-таки не панацея. Омичей призвали официально трудоустраиваться и получать официальную зарплату.

– Однако так называемая «докупка пенсионных коэффициентов» – не панацея. Все-таки основная цель гражданина – формирование своих пенсионных прав через официальное трудоустройство и получение «белой» зарплаты, – считают в СФР. – Подобная мера не может помочь тем гражданам, которые либо не работали вовсе, либо работали неофициально. Это вспомогательный инструмент, который позволяет реализовать право на пенсию при незначительной нехватке пенсионных коэффициентов.

Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию регулируются федеральным законом, принятым 25 лет назад, в 2001 году. В 2008-м его доработали.