ВТБ существенно снизил ставки по рыночной ипотеке

Минимальная ставка на покупку квартир теперь начинается от 19,3 % годовых.

Фото: пресс-служба ВТБ

С 28 января ВТБ снизил процентные ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентных пункта. Решение принято на фоне улучшения макроэкономических показателей и касается как покупки жилья, так и рефинансирования ранее оформленных кредитов.

По обновленным условиям минимальная ставка с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составляет 19,3 % годовых. Для рефинансирования ипотечных кредитов на квартиры ставка начинается от 19,6 % годовых.

Государственные ипотечные программы продолжают действовать на прежних условиях. По семейной и IT-ипотеке ставка составляет 6 % годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах – 2 % годовых. В рамках комбинированных программ минимальные ставки начинаются от 6,97 % годовых при сочетании с семейной ипотекой и от 6,99 % – с IT-ипотекой.

– Рынок ипотеки прошел переломную точку и в этом году покажет положительную динамику, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. – Но ключевой сдвиг – в логике поведения клиентов. Многие клиенты уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, имея четкий план на будущее рефинансирование.

По итогам 2025 года банки выдали 4,4 трлн рублей ипотечных кредитов – всего на 9 % меньше, чем годом ранее. В 2026 году, по прогнозам экспертов банка, объем продаж может увеличиться примерно на четверть.

Ранее ВТБ также улучшил условия по розничным кредитам, снизив средние ставки по кредитам наличными примерно на 2 процентных пункта. Предложение доступно как для новых, так и для действующих клиентов.

Рыночная ипотека + рефин с 28.01.2026 г. – все, кроме ИЖС.

Полная стоимость кредита (Новостройка (квартира, таунхаус, апартаменты) – 20,445 % – 28,091 % .

Полная стоимость кредита (Вторичка (квартира, таунхаус, апартаменты, готовый жилой дом) – 20,445 % – 28,499 %.

Ставка 19,30 % годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30,1 % и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн руб. для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,5 процентных пункта.

Программа на покупку готового и строящегося жилья.

Сумма кредита – до 100 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

Условия действительны с 28.01.2026 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Рефинансирование:

Полная стоимость кредита 20,780 % – 26,155 %

Ипотека со ставкой 19,60 % на рефинансирование кредита банка, не входящего в группу ВТБ. При подтверждении дохода и занятости и при условии комплексного страхования.

Сумма кредита – до 100 млн руб., но не более 69,9 % от стоимости объекта недвижимости для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

Условия действительны с 28.01.2026 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.