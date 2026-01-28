Шестеро омичей вмиг стали пешеходами на одном перекрестке

У них арестовали автомобили за долги.

Фото: ГУФССП России по Омской области

Омские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению должников на дорогах. На этот раз водителей останавливали на Красном Пути в районе Телецентра.

Одной из должниц оказалась 22-летняя девушка на Nissan Qashqai. Девушка не платила по кредитам и задолжала 166 000 рублей. Приставам она заявила, что не знала о долгах. У нее арестовали автомобиль. Если в течение 10 дней девушка не погасит долги, то его продадут для уплаты долга.

У 43-летнего омича арестовали Hyundai Elantra. Мужчина задолжал трижды по 61 000 рублей. Он знал о долгах, но не платил, объясняя это отсутствием возможности. Автомобиль ему оставили на ответственное хранение, однако его все равно продадут, если долг не будет погашен.

Всего за рейд приставы арестовали 6 автомобилей. Еще один водитель, не желая становиться пешеходом, оплатил задолженность на месте.