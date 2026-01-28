В Омске за 65 млн продают огромный спа-отель с «огненным» прошлым

Год назад в здании произошел серьезный пожар.

Фото: avito.ru

На Левобережье Омска выставили на продажу здание спа-отеля «Обишир» общей площадью 1800 кв. м на улице Димитрова. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений.

Отмечается, что здание находится на собственном земельном участке. Есть своя парковка. Как отмечает продавец, объект оборудован 7 отдельными входами, что позволит адаптировать помещение под любой вид деятельности.

Сейчас недвижимость сдается в аренду: функционирует ресторан, сауна и гостиничные номера. Владелец оценил бизнес в 65 млн рублей.

В ноябре 2024 года в подвале спа-отеля вспыхнул пожар. Из здания эвакуировались 120 человек, никто из них не пострадал.