·Общество

На СВО погиб сотрудник омской скорой помощи

Его похоронят спустя почти год после гибели.

В пятницу, 30 января, в Омске состоится прощание с погибшим на СВО Артемом Кислицыным. В последний путь его проводят в Воскресенском военном соборе.

Артему Кислицыну было 38 лет. С апреля 2015 года работал инженером-электриком омской «Станции скорой медицинской помощи».

– Он был человеком с большим сердцем – добрым, отзывчивым, надежным, всегда готовым прийти на помощь коллегам и близким. Он с честью исполнил свой долг перед Родиной. В воинской части сообщено, что Артем Евгеньевич будет представлен к ордену Мужества посмертно, – сообщает «Станция скорой медицинской помощи».

Он погиб 11 февраля 2025 года.

