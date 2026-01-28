Хоценко потребовал сократить сроки устранения коммунальных аварий в морозы

Глава региона подчеркнул персональную ответственность ресурсоснабжающих организаций и муниципальных властей за комфорт и безопасность жителей.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совещание, посвященное прохождению отопительного периода в условиях устойчивых низких температур. Поводом для обсуждения стали аварийные отключения коммунальных ресурсов и затянутые сроки устранения их последствий в отдельных территориях.

Глава региона отметил, что в морозы особенно важна слаженная работа органов власти, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. От оперативности их действий напрямую зависят условия проживания людей, прежде всего семей с детьми и пожилых граждан, а также стабильная работа социальных учреждений.

В ходе совещания были заслушаны доклады министерства энергетики и ЖКХ, руководителей ресурсоснабжающих организаций и глав муниципалитетов. Отдельное внимание уделено ситуации в Омске, а также в Тарском, Черлакском и Нововаршавском районах.

Хоценко подчеркнул, что изношенность сетей не может служить оправданием для затягивания аварийных работ. Губернатор потребовал свести нормативные сроки устранения порывов к минимуму, обеспечить перерасчет платы за коммунальные услуги при перебоях и обязательное восстановление благоустройства после работ.

По итогам совещания поручено зафиксировать проблемные участки и включить их в приоритетные планы подготовки к следующему отопительному сезону.