Депутаты горсовета утвердили увеличение бюджета Омска

Дополнительные средства направят на дороги, благоустройство, ремонт зданий и переселение граждан из аварийного жилья.

В повестку дня первого пленарного заседания  весенней парламентской сессии Омского городского совета (ОГС) был внесен пункт об изменениях в решение ОГС «О бюджете города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Доклад по этому вопросу депутатам представила директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова.

– Предусмотрено увеличение объема доходов и расходов на 2025 год на 880 026 251,64 рубля за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в соответствии с уведомлениями, поступившими из Министерства финансов Омской области, из них на приобретение дорожной техники – 232 219 100,00 рубля, осуществление образовательного процесса в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 327 406 479,95 рубля, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 152 302 719,77 рубля, обеспечение мероприятия «Реконструкция троллейбусного депо по улице Ватутина» в рамках реализации инфраструктурного проекта – 113 964 622,08 рубля, строительство линий наружного освещения – 65 819 057,77 рубля, – сказано в пояснительной записке к документу.

Предложенные изменения депутаты ОГС утвердили, в результате бюджет города Омска на 2025 год выглядит теперь так: доходы – 44 745 367 214,76 рубля; расходы – 47 238 611 331,81 рубля. Параметры бюджета города на 2026 год следующие: доходы – 40 666 880 420,80 рубля; расходы – 40 739 580 242,79 рубля. Бюджет 2027 года:  доходы – 37 930 421 423,42 рубля; расходы – 37 409 329 719,84 рубля.

– Дополнительные денежные средства пойдут на финансирование социальной сферы, на дороги, на благоустройство и многие другие вопросы, которые необходимо решать для города. В частности, будет решен вопрос со строительством нового детского сада. Хочу отметить, что дополнительные деньги на детсад – это не субсидии из вышестоящих инстанций, а средства застройщиков, которые заключили с городом добровольные соглашения о развитии социальной инфраструктуры, – прокомментировал изменения в бюджет председатель ОГС Владимир Корбут .

Спикер муниципального парламента добавил, что в период весенней сессии депутаты планируют рассмотреть порядка 130 вопросов, каждый их которых направлен на улучшение качества жизни омичей.

