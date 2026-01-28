Студенты считают «Газпром нефть» одним из самых привлекательных работодателей в промышленности

Компания вошла в топ-10 общего рейтинга FutureToday, а среди промышленных предприятий заняла второе место. Высокую оценку дали более 20 тысяч студентов ведущих вузов страны.

Фото: Григорий Овесов.

Компания «Газпром нефть» вошла в число наиболее привлекательных работодателей промышленного сектора по итогам исследования FutureToday. Рейтинг сформирован на основе опроса свыше 20 тысяч студентов из 30 ведущих российских вузов. В общем зачете компания заняла место в первой десятке, а среди промышленных предприятий стала второй.

Как отмечают участники опроса, при выборе будущего места работы для них ключевыми остаются возможности профессионального роста, уровень заработной платы и надежность работодателя. По этим параметрам «Газпром нефть» получила одни из самых высоких оценок.

Компания планомерно ведет работу со студентами и молодыми специалистами. Одно из ключевых направлений – образовательная экосистема «Лига вузов», объединяющая 48 университетов из России, ОАЭ, Индии и Китая. В партнерстве с учебными заведениями готовят специалистов в сферах цифрового моделирования, экономики, робототехники и других востребованных направлений. Совместно с вузами открываются новые факультеты, магистратуры и лаборатории, обновляются образовательные программы, ведутся научные исследования и действует система грантов для молодых ученых.

В Омске такие подходы реализует Омский НПЗ «Газпром нефти». Более десяти лет предприятие развивает образовательную модель «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Ее ключевым элементом стала базовая кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ. Обучение здесь ведется по наиболее востребованным для нефтепереработки направлениям – «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». Учебный процесс сочетает теорию с обязательной практикой на заводе.

С 2024 года студенты базовой кафедры получили возможность дополнительно освоить еще одно высшее образование по направлениям «Автоматизация технологических процессов» или «Экономика», что расширяет их профессиональные перспективы и повышает востребованность на рынке труда.