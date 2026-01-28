Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Застройщики «скинулись» городу: бюджет Омска увеличили более чем на полмиллиарда

Дополнительные средства направят на дороги, благоустройство и расселение аварийного жилья.

Депутаты Омского городского совета вместе с администрацией города увеличили бюджет на 600 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Более 42 млн рублей – это средства застройщиков, которые заключили с мэрией добровольные соглашения о развитии социальной инфраструктуры. Дополнительные средства направим на содержание и ремонт дорог, благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт в т.ч. «судебных» домов и образовательных учреждений, переселения граждан из аварийного жилья и многое другое, – подчеркнул градоначальник.

Глава города также выразил уверенность, что внесенные поправки не станут последними в этом году, и поблагодарил депутатов горсовета за конструктивную совместную работу.

