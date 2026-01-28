Опасно для людей: омичи просят руководство региона спасти легендарные бассейны

Омичи обратились к губернатору Виталию Хоценко с просьбой обратить внимание на состояние городских бассейнов. Так, по словам одной из жительниц города, бассейн «Альбатрос», где подготовлены несколько олимпийских чемпионов, нуждается в срочном ремонте раздевалок.
– Альбатрос – бассейн, в котором вырастили нескольких олимпийских чемпионов. Основная инфраструктура в приемлемом состоянии, но раздевалки – в ужасном. Фенов современных нет, зеркал нет, – написала омичка.
В бассейне «Юность», по ее словам, чаша находится в аварийном состоянии: много сколов, и это может привести к серьезным травмам.
В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что по итогам обследования будет разработан комплексный план ремонтных работ с учетом всех рисков, чтобы обеспечить долговечность и безопасность эксплуатации объекта.
Кроме того, в мэрии подчеркнули, что, по информации СибГУФК, основное оборудование бассейнов исправно и соответствует требованиям. При этом бюджет вуза пока не позволяет провести полноценное обновление инфраструктуры.
Позже университет планирует участвовать в федеральных конкурсах и программах для получения государственной поддержки, а при выделении финансирования оборудование будут обновлять постепенно.