Опасно для людей: омичи просят руководство региона спасти легендарные бассейны

Жители жалуются на состояние раздевалок и отсутствие элементарных условий.

GigaChat

Омичи обратились к губернатору Виталию Хоценко с просьбой обратить внимание на состояние городских бассейнов. Так, по словам одной из жительниц города, бассейн «Альбатрос», где подготовлены несколько олимпийских чемпионов, нуждается в срочном ремонте раздевалок.

– Альбатрос – бассейн, в котором вырастили нескольких олимпийских чемпионов. Основная инфраструктура в приемлемом состоянии, но раздевалки – в ужасном. Фенов современных нет, зеркал нет, – написала омичка.

В бассейне «Юность», по ее словам, чаша находится в аварийном состоянии: много сколов, и это может привести к серьезным травмам.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что по итогам обследования будет разработан комплексный план ремонтных работ с учетом всех рисков, чтобы обеспечить долговечность и безопасность эксплуатации объекта.

– По его итогам будет разработан комплексный план ремонтных работ с учетом всех рисков, чтобы обеспечить долговечность и безопасность эксплуатации объекта, – добавили в администрации.

Кроме того, в мэрии подчеркнули, что, по информации СибГУФК, основное оборудование бассейнов исправно и соответствует требованиям. При этом бюджет вуза пока не позволяет провести полноценное обновление инфраструктуры.

Позже университет планирует участвовать в федеральных конкурсах и программах для получения государственной поддержки, а при выделении финансирования оборудование будут обновлять постепенно.