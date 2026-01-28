Омскую область наконец-то ждет потепление после затяжных морозов

В регионе также ожидаются снег, ветер и гололедица.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 28 января, в Омске и Омской области днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит -13…-18 °C, местами по северо-востоку похолодает до -25 °C.

Кроме того, прогнозируется небольшой снег, на дорогах - гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночное время сохранится облачная погода с прояснениями. Температура понизится до -15…–20 °C, по северо-востоку - до -25 °C. Также ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах. Ветер сменится на юго-западный и ослабеет до 4-9 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится.