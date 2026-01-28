Омск-Информ
В Омске ко Дню защитника Отечества обновят оформление улиц за полцены

Подрядчик установит 48 баннеров и 57 флагов, а затем демонтирует их после праздника.

Мэрия Омска выбрала исполнителя, которому доверят оформление городских улиц к празднованию Дня защитника Отечества.

Максимальная цена контракта составляла 496 тыс. рублей, однако победитель аукциона предложил выполнить работы за 238 тыс. рублей – почти вдвое дешевле.

По контракту подрядчику предстоит установить 48 баннеров и 57 флагов, а после праздника демонтировать все декоративные элементы. Баннеры будут размещены на Комсомольском мосту, улице Гагарина и у окружной стелы Кировской развязки, а флаги – на улице Ленина и Соборной площади.

Все работы должны быть выполнены в сроки, предусмотренные контрактом.

