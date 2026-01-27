Омичей возмутила система самообслуживания на почте: УФАС предложил жаловаться

Омичам стали отказывать в приеме почтовых отправлений.

Omskinform.ru

«Почта России» еще в прошлом году объявила о запуске зон самообслуживания в своих отделениях, где посетитель сможет самостоятельно подготовить письмо или посылку к отправке. Благое дело должно было сократить время ожидания в очереди. Однако не всем такой сервис понравился, и в Омское УФАС России стали поступать жалобы.

– В отделениях почтовой связи АО «Почта России» в Омской области стали отказывать в приеме почтовых отправлений (заказное письмо) через «окно оператора». Омичам предлагается отправлять письма самостоятельно через «зону самообслуживания», при этом зачастую такие терминалы в почтовых отделениях отсутствуют, – указывает ФАС. – Согласно законодательству, оператор почтовой связи не вправе отказать пользователю услугами почтовой связи в приеме внутренней письменной корреспонденции, если она соответствует установленным в данном документе предельной массе, допустимому вложению и предельным размерам .

Омское УФАС России просит граждан сообщать в письменном виде обо всех случаях такого отказа.

В заявлении необходимо указать следующую информацию:

дату и время отправки почтовой корреспонденции;

номер и адрес почтового отделения;

вид почтовой корреспонденции (заказное письмо, заказное письмо с уведомлением и т. д.);

копию письма.

– По итогам рассмотрения заявлений граждан будет дана оценка правомерности действий АО «Почта России» в рамках полномочий антимонопольного органа, – отметили в УФАС.

Перед тем как направить заявление, омичам советуют ознакомиться с Порядком обращения.