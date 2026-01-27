Навигацию 2026 года планируется начать с круиза «Курс на Омск»

Развитие речного туризма берет курс на омские локации, однако цена круизного отдыха кусается.

omskinform.ru

Системная работа по развитию водных путей Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов проводится в Сибири, чьи реки имеют ключевое значение для освоения Арктики. По Оби, Иртышу и Енисею проходят грузы для северных территорий, затем по Северному морскому пути и трансарктическому транспортному коридору идет дальше, на экспорт.

– По оценке специалистов, общая протяженность водных путей Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов более 22,4 тысячи километров. За 2025 год по ним перевезено более 17,1 млн тонн грузов и 2,2 млн пассажиров – по сравнению с 2020 годом эти показатели возросли на 30 % и 20 % соответственно, – сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Анатолий Серышев считает, что существует значительный потенциал для увеличения грузооборота и пассажиропотока, поскольку Обь-Иртышский бассейн связывает Шелковый путь и Трансарктический транспортный коридор, а это открывает дорогу на перспективные рынки сбыта.

Что касается судостроения, то за период с 2021 года на предприятиях, расположенных на территории Обь-Иртышского бассейна, построены три несамоходные баржи грузоподъемностью 5 тыс. тонн класса «река-море», десять барж грузоподъемностью около 3,5 тыс. тонн, способных работать в ледовых условиях толщиной до 30 сантиметров.

В 2026 году планируется спустить на воду универсальное самоходное судно-контейнеровоз – оно сможет перевозить до 495 контейнеров. Планомерно идет работа по выпуску новых единиц технического флота.

На очереди повышение туристической привлекательности водного транспорта. Так, расширяется география круизов по рекам Сибири. Четырехпалубник «Северная сказка» ходит по маршруту «От тайги до Полярного круга», популярными стали туры «Енисейская экспедиция» по маршруту Красноярск – Дудинка, «Байкальская экспедиция» по озеру Байкал, круиз «Новосибирск – Салехард – Тобольск».

Навигацию 2026 года планируется начать с круиза «Курс на Омск», туристы посетят самые крутые локации для туристов на Иртыше: Ханты-Мансийск, Уват, Тобольск,Тевриз, Тару, Большеречье и Омск. Стоимость за 10 дней – от 187 790 руб./ чел. Уже сейчас из 69 кают свободны лишь 26.