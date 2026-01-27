В Роскосмосе сообщили, что производство ракет-носителей «Ангара» переезжает в Омск

Для Омского региона ракетостроение становится приоритетным и масштабным направлением.

t.me/mod_russia

Производство ракет-носителей семейства «Ангара» полностью переведут из Москвы в Омск, как пишет «Коммерсант», об этом сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Он также отметил главное преимущество такого решения – это существенно снизит себестоимость. Тем более что частично «Ангару» уже перевели в Омск

– Легкая «Ангара» делается в Омске сегодня. И первая, и вторая ступень «Ангары» тяжелой тоже делаются в Омске, – цитируют Баранова журналисты.

Решение о переводе в Омск производства он сделал на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева, а также сообщил, что первый запуск «Ангары» с водородным разгонным блоком состоится в 2030–2031 годах с космодрома Восточный. К тому же первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-1.2М» планируется после 2035 года с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Напомним, что «Ангара» – семейство российских ракет-носителей модульного типа, которые разрабатываются в космическом научно-производственном центре имени Михаила Хруничева. В Омске ими занимаются на заводе «Полет».