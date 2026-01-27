Омск-Информ
·Происшествия

На месяцы в гипсе: омская прокуратура контролирует проверку ДТП с 10-летней девочкой

Перелом ключицы получила юная омичка на пешеходном переходе.

Надзорное ведомство взяло на контроль ДТП на Левобережье Омска с участием 10-летней девочки, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. На ребенка наехал автомобиль «Киа».

– В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, в том числе перелом ключицы, и доставлен в медицинское учреждение. Оценка действиям лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие, будет дана по результатам проверки, ход которой находится на контроле в прокуратуре, – сообщили в ведомстве.

