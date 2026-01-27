Омич накупил водки и сладостей на сувенирную купюру

Ишимский районный суд Тюменской области оценил покупку на год и два месяца

Фото: Freepik.com

Жителя Омска к году и двум месяцам колонии по уголовному делу о мелком хищении путем расчета сувенирными деньгами приговорил Ишимский районный суд в Тюменской области.

Еще год назад подсудимый купил бутылку водки и сладости в придорожном кафе в Ишимском районе, рассчитался сувенирной купюрой номиналом 2 тыс. рублей.

– Продавец не заметила, что деньги ненастоящие, и дала сдачу, – сообщается в Тюменской прокуратуре. – К моменту рассмотрения уголовного дела подсудимый уже имел 14 судимостей за совершение аналогичных преступлений.

Вина за подобное деяние устанавливается по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ). Отбывать срок омич будет в колонии общего режима.

Тем временем сообщается, что в России хотят запретить выпуск сувенирных банкнот и кондитерских изделий в виде шоколадных монет. Центробанк считает, что мошенники регулярно используют их для обмана пожилых людей и при расчетах в мелких точках.