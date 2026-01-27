Омск вошел в число городов с самыми активными пользователями ИИ-агрегаторов

Самые активные возрастные группы пользователей – от 26 до 35 и от 36 до 45 лет.

Фото: пресс-служба МегаФона

Жители Омской области заметно нарастили использование агрегаторов нейросетей. По данным аналитиков Yota, за прошлый год интерес к таким сервисам в регионе увеличился почти в два раза, а Омск вошел в число городов с наибольшей пользовательской активностью.

Пиковая нагрузка на ИИ-агрегаторы пришлась на осенний и летний периоды. Максимальная доля трафика была зафиксирована в октябре – 25 %, далее следуют август с показателем 21 % и июль – 13 %. Эксперты связывают рост с активным применением нейросетей для работы, учебы и творческих задач.

Агрегаторы нейросетей представляют собой платформы, объединяющие сразу несколько ИИ-моделей. Они позволяют пользователям работать с разными нейросетями без отдельной регистрации в каждом сервисе и упрощают процесс генерации текстов, изображений и других видов контента.

В целом по стране наиболее активно такими сервисами пользуются жители крупных городов. На Москву приходится 14 % всего трафика, на Санкт-Петербург – 6 %, на Новосибирск – 5 %. Среди наиболее востребованных платформ лидируют syntx.ai и higgsfield.ai – по 31 % каждая. Далее следуют ask.chadgpt.ru (14 %), rugpt.io (9 %) и gptunnel.ru (6 %). Самую заметную динамику за год показал сервис higgsfield.ai, где объем трафика вырос почти в 50 раз. У ask.chadgpt.ru показатель увеличился вдвое, у syntx.ai – почти на 50 %.

Фото: пресс-служба МегаФона

Число пользователей ИИ-агрегаторов также значительно выросло. В октябре их стало на 83 % больше по сравнению с январем. Помимо Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга, в число городов с высокой активностью вошли Омск, Уфа и Астрахань.

В Омске аудитория таких сервисов немного смещена в сторону мужчин – они составляют 55 % пользователей, доля женщин – 45 %. Самыми активными остаются возрастные группы от 26 до 35 и от 36 до 45 лет: именно они проводят в агрегаторах больше всего времени и формируют почти 60 % создаваемого контента. Следом идет категория пользователей от 46 до 55 лет. Молодежь в возрасте от 14 до 20 лет, а также пользователи старше 56 лет пока используют такие платформы реже – доля каждой группы не превышает 10 %.

Рост интереса к ИИ-агрегаторам подтверждают и в МегаФоне. По данным аналитиков компании, в Сибири наиболее активно такими платформами пользуются абоненты из Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса, Омской области и Алтайского края. Самыми популярными ресурсами в сибирских регионах стали higgsfield.ai и syntx.ai.