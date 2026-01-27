Сногсшибательная омичка едет покорять мировой конкурс красоты

Ксения Гнедина настроена на свой триумф и победу России.

Фото: из архива Ксении Гнединой

В воскресенье, 25 января, в Ливане начался конкурс «Мисс Европа-2026». Участницей престижного международного конкурса красоты от России стала уроженка Омска, модель и телеведущая Ксения Гнедина.

Корреспондент «Омск-информа» связался с участницей и поинтересовался ее планами на грядущий конкурс. Как рассказала сама Ксения, к победе она планирует идти через ежедневную подготовку и свои личные качества.

– Основной упор будет на ежедневную подготовку. Мне нужно хорошо проявить себя перед жюри и, конечно, на финальных выходах. А самое главное – я хочу, чтобы просто увидели мои главные, по моему мнению, качества: интеллигентность, элегантность и доброту, – рассказала омичка.

В подготовку входят ежедневные тренировки в спортзале, работа над дефиле, подготовка самопрезентации и улучшение навыков разговора на английском языке.

Фото: из архива Ксении Гнединой

Подготовка к конкурсу, по словам Ксении, заняла у нее три месяца. Больше всего времени понадобилось на разработку, пошив и подготовку специального костюма.

На конкурсе она выступит в шикарном наряде «Держава России», который состоит из двух частей, со шлейфом в цвета российского флага. Национальный наряд, который призван показать все красоту русской девушки, весит 9 килограммов и при перелете занял целый чемодан.

– Национальный костюм «Держава России» лишь малая часть, но она, безусловно, важна. Он весит 9 кг, целый чемодан занял, – отметила девушка.

Мир увидит шикарный костюм омички только на финале конкурса. По словам конкурсантки, фотографий наряда во всей красе пока нет, поэтому придется подождать до конца конкурса, на который омичка решительно идет за победой не только для себя, но и для всей страны.

– Настрой боевой, очень надеюсь на победу и сделаю все возможное, чтобы Россия победила, – заявила Гнедина.

Конкурс «Мисс Европа-2026» проходит с 25 января по 6 февраля в Ливане. Конкурсанток ждут различные активности, мероприятия, официальное открытие, занятия спортом, экскурсии и многое другое.

Для Ксении Гнединой это не первая битва за звание самой красивой. Ранее модель участвовала не менее чем в 10 различных конкурсах красоты.