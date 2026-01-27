Каждый третий ипотечный заемщик в прошлом году использовал материнский капитал

Как сообщают представители банковской сферы, использование материнского капитала при покупке жилья в ипотеку резко выросло в 2025 году.

Фото: пресс-служба ВТБ

В 2025 году использование материнского капитала при покупке жилья с привлечением ипотеки выросло более чем на 70 % по сравнению с предыдущим годом – такую информацию предоставляет ВТБ. Социальную выплату в рамках сделок применил каждый третий клиент банка – это максимальный показатель за все время действия программы.

Чаще всего семьи направляют средства маткапитала на первоначальный взнос. Такой механизм позволяет быстрее приобрести жилье, что особенно актуально для семей с детьми и тех, кто планирует расширение жилплощади. Законодательство также дает возможность использовать выплату для досрочного погашения уже оформленного ипотечного кредита и снижения долговой нагрузки.

– Материнский капитал стал неотъемлемой частью финансового планирования для семей с детьми, когда речь заходит об улучшении жилищных условий, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. – В 2025 году его использование стало рекордным при оформлении ипотеки, в первую очередь за счет активного спроса на госпрограммы.

Банк остается одним из ключевых партнеров государственных жилищных программ, в том числе «семейной ипотеки», которая в прошлом году стала основным драйвером рынка недвижимости. В 2025 году по этой программе было оформлено более 58 тыс. кредитов на сумму 350 млрд рублей.