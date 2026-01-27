Омск-Информ
·Происшествия

В Омске водители продолжают гробить детей на пешеходниках

В ДТП на Левобережье 10-летней девочке потребовалась медицинская помощь.

ДТП с ребенком на пешеходном переходе зафиксировала в Омске Госавтоинспекция. Сообщение об инциденте с пострадавшей 10-летней девочкой на ул. Дергачева поступило в 12:30.

– Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1983 г.р., на автомобиле «Киа» допустил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщают в ГАИ.

Ребенку понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

