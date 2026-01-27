За год в Омской области ликвидировали 15 ОПГ

Они успели совершить 215 преступлений

Управление МВД России по Омской области

Сегодня, 27 января, прошла масштабная коллегия УМВД России по Омской области. На мероприятии были подведены итоги работы ведомства в 2025 году.

Как сообщили представители силовых ведомств, в прошлом году был проведен масштабный комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате работы правоохранителей было ликвидировано 15 организованных преступных групп и задокументировано 215 эпизодов их противоправной деятельности.

Помимо этого, совместный комплекс мер способствовал стопроцентной раскрываемости фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, хулиганства. Возросла результативность работы по ряду других составов, таких как кражи, мошенничества, угоны и хищения машин, экономические и превентивные составы.

Правоохранители отмечают, что число противоправных деяний на улицах снизилось на 13 %, количество правонарушений в состоянии опьянения – на 18 %.

Omskinform.ru

Сотрудники ГАИ пресекли 1,7 млн нарушений ПДД, более 4 тысяч нетрезвых водителей выявлены на дорогах и в дальнейшем лишены права управления транспортными средствами. В регионе продолжает снижаться как количество ДТП, так и число травмированных и погибших в них граждан.

Также правоохранители сообщили о проведении масштабной работы по предупреждению граждан о способах обмана и мерах защиты от них. В результате количество таких преступлений снизилось на 20 %, однако причиненный омичам материальный ущерб по-прежнему огромен. По итогам прошлого года омичи потеряли в интернете более полутора миллиардов рублей.

omskinform.ru

Помимо этого, в 2025 году на треть увеличилось количество иностранцев, привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания. Лишены гражданства 25 нарушивших закон мигрантов.

По итогам заседания начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов обозначил приоритетные направления работы в 2026 году, поставил задачи и определил сроки исполнения.

Присутствовавший на коллегии губернатор Омской области Виталий Хоценко обратил внимание на развитие системы «Безопасный город», которая способствует оперативному раскрытию преступлений, поддержку общественных объединений правоохранительной направленности.

Глава региона также отметил колоссальную нагрузку на сотрудников полиции при охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий и поблагодарил каждого за ответственный подход в обеспечении безопасности граждан.