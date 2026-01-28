Воспитанники омского Дома детства побывали на заводе полипропилена

Экскурсия на промышленную площадку стала частью ESG-партнерства и была направлена на профориентацию и расширение кругозора детей.

Фото: Дмитрий Шарыпов

В Омске воспитанники Дома детства на Кордной посетили завод полипропилена «Полиом». Экскурсия прошла в рамках соглашения о ESG-партнерстве между промышленным предприятием и Сбером и была посвящена знакомству школьников с современным производством.

Для ребят это было первое посещение завода, на котором сегодня выпускается каждая десятая тонна полипропилена в стране. Экскурсионный маршрут выстроили так, чтобы наглядно показать весь производственный цикл – от поступления сырья до получения готовой продукции.

Участникам рассказали о лабораторных испытаниях, системе управления производством с использованием автоматизированных решений и процессе фасовки полипропилена. Отдельным блоком стала мини-лекция о рациональном потреблении и вторичной переработке пластика. Детям объяснили, что переработанное сырье широко применяется при производстве одежды, посуды, игрушек и других изделий без потери их потребительских свойств.

Фото: Дмитрий Шарыпов

– Эта экскурсия – наглядный пример того, как работает наше соглашение со Сбером на практике, – отметил генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов. – Мы видим полное совпадение ценностей наших компаний: для нас одинаково важно не только быть лидерами в своих отраслях, но и вносить реальный вклад в развитие общества. Объединение наших волонтерских усилий в отношении города дает синергетический эффект. Вместе мы создаем условия для социальной адаптации ребят, расширяем их кругозор и помогаем увидеть перспективы, которые открывает перед ними родной регион.

В Сбере также подчеркнули социальную значимость подобных форматов работы с подшефными учреждениями.

– Ценность таких проектов – в простом человеческом внимании. Для ребят это не просто экскурсия, а возможность по-новому взглянуть на свой город, увидеть в нем перспективы, – сказала управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Показать, что здесь, в Омске, есть современные производства, где работают увлеченные своим делом люди. Вместе с коллегами из «Полиома» мы хотим, чтобы у детей из подшефных учреждений были такие живые и вдохновляющие встречи.

Фото: Дмитрий Шарыпов

Экскурсия стала практическим продолжением соглашения о ESG-партнерстве между предприятием и Сбербом. Документ предусматривает совместную реализацию социальных и волонтерских инициатив в регионе, в том числе проектов, направленных на поддержку детей, а также программ в сфере экологии, спорта и популяризации здорового образа жизни.