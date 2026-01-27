Нотариус разъяснила порядок временного пользования автомобилем вдовами участников СВО

Изменения в законодательстве позволили вдовам участников специальной военной операции временно пользоваться автомобилем погибшего супруга. Нотариус объяснила, как оформить такое право и какие условия необходимо соблюсти.

Фото: пресс-служба Нотариальной Палаты Омской области

В законодательстве вступили в силу изменения, позволяющие вдовам участников специальной военной операции временно пользоваться личным автомобилем погибшего.

Как поясняет нотариус нотариального округа Одесский район Омской области Екатерина Блясова, новая мера поддержки направлена на защиту прав именно переживших супругов. До 30 августа 2025 года наследники погибшего участника СВО были вынуждены прекращать пользование автомобилем, поскольку после смерти владельца транспортное средство снималось с регистрационного учета органами ГИБДД. Это создавало серьезные бытовые трудности, особенно в семьях, где автомобиль был единственным.

С учетом изменений в законодательстве вдова погибшего участника СВО вправе обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, для получения свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством. Документ выдается при условии, что срок вступления в наследство не истек, и при наличии установленного пакета документов.

К обязательным документам относятся подтверждение гибели (смерти) наследодателя в связи с участием в специальной военной операции, документы на автомобиль, а также действующий полис ОСАГО без ограничений либо страховка, в которой переживший супруг указан как допущенный к управлению.

После проверки документов нотариус выдает свидетельство, которое необходимо предъявить в ГИБДД для постановки автомобиля на учет для временного пользования. При этом нотариусы предоставляют стопроцентную льготу по региональному тарифу, а федеральный тариф за выдачу свидетельства составляет 100 рублей.

– Переживший супруг сможет пользоваться автомобилем до получения свидетельства о праве на наследство, независимо от того, кто в дальнейшем будет оформлять право собственности на транспортное средство, – поясняет Екатерина Блясова.

Норма распространяется исключительно на вдов участников СВО. Передача права пользования автомобилем другим лицам не допускается. Вместе с тем пережившая супруга может оформить доверенность, например, для постановки автомобиля на временный учет или заключения договора страхования, если нет возможности лично обратиться в ГИБДД.

За разъяснениями по вопросам оформления наследства и получения льгот членам семей погибших участников специальной военной операции рекомендуется обращаться к нотариусу по месту открытия наследства.