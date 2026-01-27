В суде завершилась тяжба между омским музеем и владельцами гаражей возле дома для элиты

Одни просили уйти с самовольно захваченной земли, другие – дать возможность проезда.

Фото: t.me/shelest_sn

Сейчас в Омске активно ведется реставрация памятника культуры регионального значения «Дом купчихи Кузьминой», где в 1948 году размещалась секция Омской организации венгров-интернационалистов, а затем была станция скорой помощи, после – музей городского быта известного краеведа Владимира Селюка.

Им на праве оперативного управления в данный момент владеет городской музей «Искусство Омска», при проведении ремонтных работ был зафиксирован самовольный захват земельного участка двумя гаражами и ограждением.

Музей обратился в Куйбышевский районный суд с иском освободить захваченные земли. В качестве третьих лиц были привлечены Лининг Д. А., Третьякова В. В., Мельников Р. В., Мулкайдарова Т. Ю., Нойбауэр А., Кольцов А. Г., Радищев В. П., Луцкий М. В., Ключник А. П., Баженов В. Н., Уткин В. А., Гордеев С. А., Поляков В. Я., Мищенко Е. Д., ООО УК «На Рабкоровской», ГК «ЛУЧ-26».

Часть гаражей на этом месте имеют свободный выезд в сторону улицы Красных Орлов, но некоторые могут выехать на ул. Съездовскую по землям, относящимся музею. Потому владельцы их выступили с иском об установлении сервитута.

Результат – захваченные земли будут освобождены, сервитут установлен и автовладельцы вправе пользоваться дорогой возле музея.

Добавим, что в деле фигурируют фамилии известных омичей, например, министра науки, высшего образования и научно-технологического развития Александра Кольцова, доцента СибАДИ Владимира Уткина.