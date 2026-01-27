Ломаются кровати: омичи пожаловались на условия в детской больнице

Минздрав пообещал провести проверку.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске родители детей с сахарным диабетом первого типа пожаловались на состояние эндокринологического отделения Областной детской клинической больницы.

По их словам, в медучреждении нет возможности для полноценного обследования пациентов, питание не учитывает особенности диеты при диабете, в туалете и душе антисанитарные условия, а кровати ломаются прямо под детьми.

– Мы обращались в прокуратуру, но получили лишь отписку. Это означает, что наши проблемы игнорируются и никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее, – говорится в сообщении.

В ответ на жалобы Министерство здравоохранения Омской области сообщило, что проведет служебную проверку.

– В отношении всех указанных вами фактов главным врачом медицинского учреждения будет проведена служебная проверка. Уже запрошены объяснительные со всех ответственных лиц, – ответили в ведомстве.

Также в минздраве отметили, что летом в больнице сделают ремонт в палатах отделения, а ванну заменят на душевую кабину.