Омский НПЗ получил награду за системную социальную поддержку семей и детей

Волонтеры завода участвуют в проектах, реализуемых в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Фото: Григорий Овесов

Омский нефтеперерабатывающий завод получил диплом XI регионального конкурса «Благотворитель года» за последовательную и масштабную социальную работу, реализуемую в Омской области.

Награждение состоялось на торжественной церемонии, организованной Омским отделением Российского детского фонда при поддержке правительства региона. Признание стало итогом планомерной благотворительной деятельности предприятия, направленной на решение приоритетных социальных задач, прежде всего в сфере семьи и детства.

Социальные инициативы Омского НПЗ реализуются в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Сегодня поддержка предприятия охватывает 38 социальных учреждений, а также центры помощи семье и детям. В работу активно вовлечены волонтеры завода, которые участвуют в адресных и долгосрочных проектах.

– На протяжении нескольких лет ОНПЗ является участником различных благотворительных акций, – отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. – Это вдохновляет другие организации проявлять более активную социальную позицию, служит укреплению доверия и сплоченности в нашем обществе.

В рамках волонтерских программ сотрудники предприятия ежегодно помогают семьям подготовить детей к школе, а в преддверии Нового года организуют праздничные мероприятия в рамках акции «Письмо Деду Морозу». Подшефные учреждения регулярно получают сладкие подарки, спортивный инвентарь, книги и развивающие игры.

– Каждый финал конкурса «Благотворитель года» – это настоящее новогоднее чудо, праздник добра, милосердия и высокой духовности, – подчеркнула председатель Омского областного отделения Российского детского фонда Ольга Мосеева. – Пожалуй, только раз в году удается увидеть в одном месте сразу столько замечательных людей с большим сердцем.

Руководство предприятия отмечает, что ключевым элементом благотворительных инициатив остается личное участие сотрудников, благодаря которому помощь становится адресной и по-настоящему востребованной.

– Такие инициативы стали уже доброй традицией среди сотрудников Омского нефтеперерабатывающего завода, – прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Каждый год наши волонтеры оказывают поддержку тем, кто больше всего нуждается в заботе. Это дети из малообеспеченных семей или те, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Именно личное участие наших сотрудников делает помощь по-настоящему значимой и системной.

Конкурс «Благотворитель года» проводится в Омской области уже в одиннадцатый раз и направлен на развитие культуры благотворительности и поддержку социально ответственного бизнеса в регионе.