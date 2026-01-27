В сточных водах Омска могут «всплыть» радиоактивные материалы

Обновленные нормативы состава сточных вод вызывают множество вопросов.

Администрация Омска подготовила проект, согласно которому изменяются нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в центральную систему водоотведения города. Нормативы законопроекта переписывают аналогичный перечень 2021 года.

В документе указано, что планируется более чем вдвое снизить допустимую концентрацию алюминия – с 0,230 мг/куб. дм до 0,11 мг/куб. дм. Также почти в четыре с половиной раза ужесточается норматив для формальдегида – с 0,062 мг/куб. дм до 0,014 мг/куб. дм.

Помимо этого, проект вводит новые лимиты на вещества, которые ранее отдельно не регулировались, – молибден (0,001 мг/куб. дм) и стронций (0,43 мг/куб. дм).

Отметим, что у стронция есть радиоактивный нуклид стронций-90, который образуется при делении ядер в реакторах и ядерных взрывах. То есть, согласно перечню, в омской канализации может находиться до 0,43 мг радиоактивного материала на куб. дм.

Некоторые вещества, например жиры, цинк и свинец, исчезли из списка. По всей видимости, пределов на содержание этих элементов в стоках больше нет.

Параллельно с этим для большинства обобщенных показателей загрязнения проектом предусмотрено смягчение нормативов. Так, допустимый уровень ХПК (химическое потребление кислорода) предлагается увеличить с 252,525 мг/куб. дм до 500 мг/куб. дм. Предельная концентрация взвешенных веществ вырастет почти в четыре раза – с 80,741 мг/куб. дм до 300 мг/куб. дм. Также существенно повышаются лимиты для аммоний-иона – с 8,651 мг/куб. дм до 25 мг/куб. дм, хлоридов – с 173,456 мг/куб. дм до 327,14 мг/куб. дм и фосфор фосфатов – с 0,200 мг/куб. дм до 12 мг/куб. дм.