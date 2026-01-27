Омск-Информ
·Происшествия

Омич избил женщину-кондуктора в автобусе

Пострадавшую госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

В Омске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который применил силу в отношении женщины-кондуктора муниципального транспорта.

Сообщается, что конфликт возник, когда омич отказался покинуть автобус на конечной остановке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушитель ударил кондуктора по голове. Женщину госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

