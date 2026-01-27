Омск-Информ
·Происшествия

В Омске эксперт по пожарной безопасности дотла сжег служебный «мерседес»

Мужчина положил в багажник пепел из очага загородного дома.

Специалист по пожарной безопасности, работающий заместителем гендиректора компании «СТБ-Сервис», едва сам не пострадал от возгорания служебного автомобиля. Инцидент произошел в минувшие выходные в пригороде Омска.

Мужчина на выходных решил вывезти пепел из очага загородного дома. Он погрузил мусор из камина в багажник Mercedes GLS, после чего машина внезапно вспыхнула, сообщает Mash.

Судя по кадрам, автомобиль сгорел полностью. Ущерб составил 10 млн рублей.

