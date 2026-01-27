Омскому бизнесмену Авдошину вынесли приговор за обман с военной стройкой

Ближайшие 4 года предприниматель проведет в колонии.

Железногорский городской суд Красноярского края вынес приговор в отношении омского предпринимателя Вячеслава Авдошина, директора ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра». Как сообщили в суде, бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также решением суда Авдошин на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, «связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительно-монтажных работ при заключении и исполнении государственных контрактов», сообщает РБК Омск.

Суд также отметил, что приговор может быть обжалован.

Напомним, что Вячеслав Авдошин в 2019 году на посту руководителя и владельца компании «Стройобмен» заключил договор на субподряд с генеральным подрядчиком (ФГУП «ГВСУ № 9»), который занимался строительством малосемейного общежития для военнослужащих, не намереваясь его исполнять в полном объеме.