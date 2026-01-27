Хоценко: органам внутренних дел удалось сохранить стабильную обстановку в Омской области

На коллегии УМВД подвели итоги работы полиции за 2025 год и отметили снижение уровня преступности в регионе.

Фото: Вячеслав Крузман

В Омске прошло заседание коллегии УМВД России по Омской области, посвященное итогам работы органов внутренних дел за 2025 год. Совещание состоялось под руководством начальника регионального управления генерал-майора полиции Вадима Болотова. В обсуждении принял участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также руководители федеральных и региональных структур.

По итогам года Омская область сохранила самый низкий уровень преступности среди регионов Сибирского федерального округа. Органам внутренних дел удалось удержать стабильную оперативную обстановку и обеспечить контроль над ключевыми рисками. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 13 процентов, положительная динамика зафиксирована по большинству направлений.

Почти на 20 процентов сократилось число дистанционных мошенничеств с использованием IT. Хоценко подчеркнул важность профилактической работы с молодежью, а также роль народных дружин и казачества в поддержании правопорядка. В регионе продолжалась социальная поддержка участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы.

Губернатор отметил, что в Год культурной столицы нагрузка на правоохранительные органы сохранится. В завершение заседания отличившимся сотрудникам были вручены региональные и ведомственные награды.